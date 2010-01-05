Cem Yılmaz, kendi rekorunu kırdı

Cem Yılmaz’ın son filmi “Yahşi Batı” ilk 3 gün gişesinde kendi rekorunu kırdı. Film, Yılmaz’ın GORA ve AROG’unu solladı.











1 Ocak’ta vizyona giren Cem Yılmaz’ın son filmi “Yahşi Batı”, gişede büyük başarı sağladı. Fida Film ile CMYLMZ Fikirsanat yapımcılığında vizyona giren film, ilk 3 günde 906 bin 663 kişi tarafından izlenerek Cem Yılmaz’ın GORA ve AROG filmini geçti. “Yahşi Batı” ile Yılmaz kendi filmleri arasında yeni bir rekora imza atmış oldu. 370 kopya ile 693 salonda vizyona giren ve padişahın hediyesini Amerikan Başkanı’na ulaştırmaya çalışan Lemi ve Aziz isimli iki Osmanlı’nın hikayesini anlatan Yahşi Batı maddi anlamda da yüz güldürdü.





Hasılat rekoru Yılmaz’ın



Filmin 3 günlük gişe hasılatı 8 milyon 431 bin TL’ye ulaştı. Film, vizyona girdiği ilk gün olan 1 Ocak tarihinde elde ettiği 3 milyon 825 TL gişe hasılatı ile “Tüm Zamanların En İyi Açılış Günü Hasılatı” rekoruna da sahip oldu. Rekor kıran filmlerin hafta sonu açılış rakamları şöyle:





SOUL KİTCHEN: 17 BİN 667



Fatİh Akın’ın kendisine Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandıran yeni filmi Soul Kitchen da geçen cuma vizyona girdi. 38 kopyayla 39 salonda vizyona giren filmin ilk 3 günlük açılış rakamı 17 bin 667 oldu. Filmin açılış hasılatı ise 217 bin 252.







İşte ilk 3 gün açılış rekorları:



1- Recep İvedik 2 1 milyon 209 bin 453





































2- Kurtlar Vadisi Irak 1 milyon 99 bin 219

3-Yahşi Batı 906 bin 663

4-AROG 816 bin 304

5-Recep İvedik 791 bin 536

6-GORA 716 bin 965

7- Asmalı Konak 663 bin 273

8- Organize İşler 583 bin 870

9- Vizontele Tuuba 504 bin 219

10- Hababam Sınıfı Üçbuçuk 450 bin 783