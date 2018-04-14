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Cem Yılmaz, İzmir'de sevenleri ile buluştu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KOMEDYEN Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz, bu yıl 23'üncüsü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

14 Nisan 2018 18:16

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- KOMEDYEN Cem Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz, bu yıl 23\'üncüsü düzenlenen İzmir Kitap Fuarı\'nda kitaplarını imzaladı.
İzmir Kültürpark\'ta 14-22 Nisan arasında açık kalacak 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı\'nın ilk gününde, komedyen Cem Yılmaz, 1996 yılında yayımlanan \'Karikatürler\' kitabı ile senaryo kitapları olan, \'G.O.R.A.\', \'A.R.O.G\', \'Yahşi Batı\', \'Hokkabaz\', \'Pek Yakında\', \'Ali Baba ve Yedi Cüceler\' ve \'ARİF V 216\'yı, oyuncu Zafer Algöz, ilk kitabı olan \'Haşırt Dı Bilekbord\' ile son kitabı \'Keş On Dı Teybıl\'ı imzaladı. Can Yılmaz da, kaleme aldığı öykülerden oluşan \'Klişe Hayatlar Matbaası\', \'Yap Bi Babalık\' ve son kitabı \'Bilinmeyen Numaralar\'ı okurları için imzaladı.
Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken üçlü, okurlarıyla sık sık şakalaştı. Cem Yılmaz, tüm okurlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Kendisinden, karikatür çizmesini isteyenleri de kırmadı.
İlk turne deneyimini 1995 yılında İzmir\'de yaşadığını belirten Cem Yılmaz, kentin kendisi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Zafer Algöz de geçen senenin ardından İzmir Kitap Fuarı\'na ikinci kez geldiklerini belirterek, yazdıkları kitaplar üzerinden böyle sosyal ortamlar oluşmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
Can Yılmaz ise filmleri izlenen senaryoların, kitap halinin de alınıp okunmasının çok güzel olduğunu belirtti.

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