Cem Yılmaz izdihamı

T24- "GORA", "Hokkabaz", "Yahşi Batı" ve "A.R.O.G" filmlerinin senaryolarını kitap haline getiren komedyen Cem Yılmaz 29. Tüyap Kitap Fuarı’nda hayranlarıyla buluştu.

Hayranlarıyla önce sohbet eden ünlü komedyen, ardından kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgiyle karşılanan Yılmaz’a özellikle genç hayranlarından ilgi büyüktü. Okurların en çok “G.O.R.A.”nın kitabına ilgi gösterdikleri gözlemlendi.





Zaman zaman ezilme tehlikesi yaşayan hayranları, komedyene ulaşmak için büyük çaba harcadı. Yımaz, fuarda bir de söyleşi gerçekleştirdi. Kitapların kendisi için güzel bir hatıra, okuyucu ya da sinemaseverler için de kaynak olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bir filmin yapım aşaması kaybolup gidiyor. Yeni sinemacı arkadaşların da senaryolarını yayınlamalarını isterim. Çünkü çekilmiş bir film ile planlanan senaryonun arasında fikir jimnastiği yapmak güzel oluyor” dedi. Yazılı bir materyal üretmenin hoşuma gittiğine işaret eden Yılmaz, “Şevk geldi doğrusu... Ansiklopedik bir çalışma yapmak aklımdan geçiyor” diye konuştu.

Uğur Dündar projesi

Uğur Dündar ile ilgili olarak kafasında bir proje olduğunu da söyleyen ünlü komedyen “Uğur Dündar’ın 70’li yıllardaki halini bir oyuncuya oynatmak istiyorum. Böyle bir hikâyem var. Bir de sesini kullanmak istiyorum. Bunun için de Uğur abiden izin almam gerekiyor” diye konuştu. Yahşi Batı filminin devamı olacak ‘Yahşi Doğu’ gibi bir filmin çekilip çekilmeyeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Devam filmi çekmek gibi bir fikrim yoktu. Ama aklımda bir hikaye var. Bu senaryoyu filmleştirmek için Çin’e gitmek gerekebilir. 2012’de yaparız diye tahmin ediyorum. Bu yapacağım işin ‘Yahşi Batı’dan daha iyi bir iş olması lazım.”

‘Çıkarın kitapları’



Cem Yılmaz dinleyicileriyle senaryo yazarken kullandığı ‘geleneksel yöntemleri’ de paylaştı: Küçük kâğıtlara notlar almak, kâğıt bulamadığı zamanlarda duvarlara karalamak ve çoğu zaman da aklına tuvalette gelen fikirleri bir yerlere yazmak... Eskiden kitap fuarında kitap çalanların olduğun söyleyen Yılmaz, en ‘onurlu’ denilebilecek hırsızlığın kitap çalmak olduğunu belirtti. Salonu kahkahalara boğan bu sözden sonra Yılmaz, “Suratı pembeleşenleri görüyorum, çıkarın kitapları” diyerek espri yaptı. Çocuklar sınavlardan yakınınca Yılmaz da “Kripton’da okudum ben. Beden eğitimi dersinde uçma, göçme, ağır kaldırma hareketleri yapıyorduk” dedi. Yaşadığı olayları senaryolarına aktardığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “G.O.R.A.’nın çekimleri sırasında bir sabah jet-ski’ye binelim dedik. Denizde turlarken jet-ski’yle bir adam yanımıza yaklaştı ve ‘Çay alır mısınız?’ diye sordu. Bunu yazsam uyduruyor derler. Ki yaptım, dediler.”







(Sercan Kısmet / Gülden Öktem - milliyet.com.tr)





