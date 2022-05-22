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Cem Yılmaz’ın oğlundan Erşan Kuneri yorumu: 18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin

22 Mayıs 2022 09:42

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, 'Erşan Kuneri' dizisi için '18 yaşından küçük arkadaşlarımız izlemesin çünkü küfürlü ve kanlı" ifadelerini kullandı.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinin yeni sezonunu çekmeye hazırlanan Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlu Kemal Yılmaz, diziye ilişkin tavsiyelerini paylaştı. Cem Yılmaz, çektiği videoyu Kamu Spotu ”yazarak paylaştı.

Dizideki bazı sahnelerden dolayı 18 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini söyleyen Kemal Yılmaz, "Küfürlü ve kanlı olduğu için kötü şeyler yaptırabilir bilinçaltında" dedi.

İngilizce izlenmesini tavsiye eden Yılmaz, "İngilizce izledim ve bir problem görmedim" ifadelerini kullandı.

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