Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si 24 bin 500 dolara satıldı

Komedyen Cem Yılmaz, açık artırmaya sunduğu NFT'ler, sahiplerini bulmaya başladı. Şu ana kadar 3 NFT'si satılan komedyen, bu satışlardan 24 bin 500 dolar civarında para kazandı.

NFT'lerini satmak için OpenSea isimli bir platformu kullanan Cem Yılmaz, burada önce bazı kadın çizimleri, sonra da kendi avatarlarının bir koleksiyonu açık artırmaya çıkarmıştı. Bunlardan üç tanesi, açık artırmalar sonucunda yeni sahiplerini buldu.

Webtekno'nun haberine göre, Bir kadının resmedildiği "000001KIZ" isimli NFT, Yılmaz'ın eserleri arasındaki en değerli parça oldu. Zira bu NFT, tam 6 Ethereum'a, yani yaklaşık olarak 21 bin dolara satın alındı. Cem Yılmaz'ın avatarının kırmızı arka plana sahip "CYHEAD000001 RED" isimli versiyonu ve yine avatar koleksiyonunda bulunan "CYHEAD000005 NAVY" için ise toplamda 1,03 ethereum 3 bin 500 dolar ödendi.