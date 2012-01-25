Cem Yılmaz ile sevgilisi Ahu Yağtu Pera Palas'ta evlenecekler

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Düğün yeri seçmek için İstanbul’daki 5 yıldızlı otelleri gezen Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu, Tepebaşı'ndaki Pera Palas Otel'de karar kıldı.Son anda bir değişiklik olmazsa ikili düğünlerini burada yapacak.Yılmaz geçtiğimiz cumartesi günü İzmir Karşıyaka’ya sevgilisinin babası Hasan Neşet Yağtu ile tanışmaya gitmişti.Baba Yağtu Cem Yılmaz ve kızımın mutluluğu için elimizden geleni yapacağız. Kızım da çok mutlu ve birbirlerini çok seviyorlar. Cem Yılmaz’ın ve Ahu’nun kariyeri onları ilgilendirir. Biz sadece onların mutluluğunu takdir ederiz” demişti.