Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ayrıldı mı?

Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’teki ofisinden çıkarken görüntülendi.

Ünlü komedyen, dedikodularla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'da ikili arasında bir tartışma çıktığını; Cem Yılmaz'ın kendi evini terk ederek Bodrum'a gittiği iddia edilmişti. Sarıkaya'nın ise bunun üzerine Çanakkale'ye gittiği ifade edilmişti.

TIKLAYIN - Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinde ilk kriz iddiası!