Cem Yılmaz fıtık ameliyatı oldu

T24- Şiddetli bel ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çeken ve bu nedenle İstanbul TİM Maslak Show Center’daki dört gösterisini ileri bir tarihe erteleyen Cem Yılmaz, dün bel fıtığı ameliyatı oldu.

Ünlü stand-up’çı, başarılı geçen ameliyatın ardından dinlenmeye çekildi. Yılmaz’ın sağlık durumu, Twitter’daki sayfasından şöyle duyuruldu: “Cem Yılmaz’ın bel fıtığı ameliyatı başarılı bir şekilde sona ermiştir. Sağlık durumu gayet iyidir. En kısa sürede taburcu olacaktır.”



Milliyet gazetesindeki habere göre, 10 yıl önce vatani görevini yaparken GATA’da bel fıtığı ameliyatı geçiren Yılmaz, bir süre iğneyle TİM’deki gösterilerine çıkmayı planlıyordu. Ancak ağrıları artan Yılmaz, doktorlarının “Artık son noktadasın” demesi üzerine Çamlıca’daki Alman Hastanesi’ne yattı. Yılmaz’ın 1 saat süren ameliyatını, GATA’da ilk ameliyatını yapan Ali Şehirlioğlu ve Serdar Kahraman gerçekleştirdi.

