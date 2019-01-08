T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Yılmaz: Filmlerimi bedava da gösteririm

"Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilirim"

08 Ocak 2019 14:05

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz, dağıtım şirketi Mars Cinema Group’la yaşanan gerilimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sinema salonu işine girebileceğini belirten Yılmaz, “Filmlerimi bedava bile gösteririm” dedi.

TIKLAYIN - Avşar Film ve Cinemapink'ten yapımcılara: İstediğiniz rakamı veririz; cesaretli olun, filmlerinizi biz gösterelim

Milliyet'te yer alan habere göre Cem Yılmaz, mart ayında sahneye koyacağı yeni gösterisi öncesi enerji depolamak için sevgilisi Defne Samyeli'yle ABD'ye gitti. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, dağıtım şirketi Mars Cinema Group'la yaşanan gelir adaletsizliği tartışmasına da değindi. 

Yılmaz, "Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?" sorusuna "Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm" yanıtını verdi.

Komedyen, Londra'daki stand-up şovunun biletlerinin karaborsaya düşmesine ise, "Avrupa'da böyle şeyler yaşanıyor. İlgi olması güzel" dedi.

ETİKETLER

cem yılmazsinemahabermars groupfilmlerimi bedava da gösteririm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24