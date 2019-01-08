Cem Yılmaz: Filmlerimi bedava da gösteririm

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Cem Yılmaz, dağıtım şirketi Mars Cinema Group’la yaşanan gerilimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sinema salonu işine girebileceğini belirten Yılmaz, “Filmlerimi bedava bile gösteririm” dedi.

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Milliyet'te yer alan habere göre Cem Yılmaz, mart ayında sahneye koyacağı yeni gösterisi öncesi enerji depolamak için sevgilisi Defne Samyeli'yle ABD'ye gitti. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, dağıtım şirketi Mars Cinema Group'la yaşanan gelir adaletsizliği tartışmasına da değindi.

Yılmaz, "Salon işine el atıp, bir şeyler yapabilir misiniz?" sorusuna "Neden olmasın? Benim için fark etmez, filmlerimi bedava bile gösteririm" yanıtını verdi.

Komedyen, Londra'daki stand-up şovunun biletlerinin karaborsaya düşmesine ise, "Avrupa'da böyle şeyler yaşanıyor. İlgi olması güzel" dedi.