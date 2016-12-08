Cem Yılmaz: Evlilik hakkımı kullandım!

İkinci kez evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile yeniden bir araya geleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Ünlü komedyen, “Biz çok eski arkadaşız. Bir evlilik yaşadık. Çok düzgün bir ilişkimiz var. Çocuğumuzu çok seviyoruz. Gayet medeni bir şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. İkimizin ayrı ayrı hayatları var” diyerek iddialara nokta koydu.



Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yeni filmi ‘Arif ve 216’ya sponsor aradığını açıklayan Yılmaz, “Buradan Twitter takipçilerime sesleniyorum. 12 milyona yaklaşıyor. Herkes 1 lira verse 12 milyon lira eder. Filme küçük bir katkı olur” dedi.

Ünlü komedyen, geçmişte sosyal medyada 120 milyon dolar nakdi olduğuna dair paylaşımı hatırlatılıp “Dolarları TL’ye çevirdiniz mi?” sorusu üzerine Benim öyle bir param yok. Beni gözünüzde çok büyütmüşsünüz” diyerek muhabirlere takıldı.