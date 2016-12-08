T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz: Evlilik hakkımı kullandım!

Cem Yılmaz önceki akşam katıldığı galada, özel hayatıyla ilgili konuştu

08 Aralık 2016 19:45

İkinci kez evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile yeniden bir araya geleceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ünlü komedyen, “Biz çok eski arkadaşız. Bir evlilik yaşadık. Çok düzgün bir ilişkimiz var. Çocuğumuzu çok seviyoruz. Gayet medeni bir şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. İkimizin ayrı ayrı hayatları var” diyerek iddialara nokta koydu.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yeni filmi ‘Arif ve 216’ya sponsor aradığını açıklayan Yılmaz, “Buradan Twitter takipçilerime sesleniyorum. 12 milyona yaklaşıyor. Herkes 1 lira verse 12 milyon lira eder. Filme küçük bir katkı olur” dedi.

Ünlü komedyen, geçmişte sosyal medyada 120 milyon dolar nakdi olduğuna dair paylaşımı hatırlatılıp “Dolarları TL’ye çevirdiniz mi?” sorusu üzerine Benim öyle bir param yok. Beni gözünüzde çok büyütmüşsünüz” diyerek muhabirlere takıldı.

ETİKETLER

cem yılmazevlilikahu yağtuyalanlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24