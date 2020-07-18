Cem Yılmaz: Erşan Kuneri dizisine başlıyorum, 2022’ye hazır olur

Cem Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Erşan Kuneri karakterinin dizisine başladığını duyurdu. 1975-1978 yılları arasında geçeceğini söylediği dizinin 2022’ye hazır olacağını ifade eden Yılmaz, "Önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır" dedi.

Yılmaz, dizi için çizdiği bir eskizi de paylaştı.

Erşan Kuneri kimdir?

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkan, 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini alan karakter.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şöyle: