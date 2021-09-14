Cem Yılmaz açıkladı: Ve Erşan Kuneri bitti

Komedyen Cem Yılmaz Instagram hesabından dün akşam yaptığı paylaşımla Netflix'te yayınlanacak dizisi 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ünlü komedyen, "Seyircisi olmak bir karnaval gibi oh. 6 saat Erşan. 2 dakika bile yeterken 6 saat. Tüm ekibin ellerine sağlık. Yolun yol olsun oğul" ifadelerini kullandı. Çekimlerin bittiğini duyuran sanatçı"Türkiye'nin en iyi filmcileri. Ve Erşan Kuneri bitti" dedi.

Dizide Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimler rol alıyor.