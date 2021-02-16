"Cem Yılmaz, Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını aldı" iddiası

Komedyen Cem Yılmaz'ın, şarkıcı Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını satın aldığı iddia edildi. 47 yaşındaki oyuncu, dekorasyon tamamlanınca yeni evine taşınacak.

Milliyet'in haberine göre, Cem Yılmaz'ın, İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Yalıköy'deki Emel Sayın'a ait villayı satın aldığı iddia edildi. Uzun süredir bu bölgede ev arayışında olduğu öğrenilen komedyenin, iki hafta önce 75 yaşındaki sanatçıyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Lal Dedeoğlu'nun mimar sevgilisi Deniz Duru'yla anlaşarak, yeni villasının dekorasyonunu ona teslim ettiği de konuşuluyor.

Usta komedyenin, evin mimarisi tamamlandıktan sonra senenin belli bölümlerinde yeni villasında kalacağı öğrenildi.