Cem Yılmaz, Ekşi Sözlük'ten para almayacak

T24 - Cem Yılmaz, Ekşi Sözlük’ün gecesinde sahneye çıkacak. Kendisine teklif edilen parayı jest yapıp geri çeviren usta şovmen, “Ekşi’nin gecesinde sahne almaktan onur duyarım” dedi.

Özel gecelerde 75-100 bin TL arasında sahneye çıkan Cem Yılmaz, Ekşi Sözlük’çülere jest yapıp para talep etmedi.

Ekşi Sözlük’ün kuruluşunun 12. yılı için düzenlenecek gecede sahne alması istenen ünlü şovmen, “Ne kadar vermemiz gerekiyor?” diye soran Ekşi Sözlük yöneticilerine “Para istemez, onur duyarım” diyerek cevap verdi. 12 Şubat akşamı Hilton Convention Center’da düzenlenecek olan “Ekşi Sözlük 12 Yaşında” adlı gecede Cem Yılmaz’ın yanı sıra Bedük, Ünlü ve Yahel de sahneye çıkacak. Cem Yılmaz’ın daha şimdiden sahne sözü vermesi, Ekşi Sözlük yazarlarını sevindirdi. Herkesi eleştiren yazılar yazan Ekşi yazarları CemYılmaz’ı öve öve bitiremiyorlar.



