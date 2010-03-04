Cem Yılmaz deli gömleği giydi

T24

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Deli gömleği giyerek objektif karşısına geçen Cem Yılmaz sadece poz vermekle kalmadı, kırık burun makyajını da kendi elleriyle yaptı. Dergiye bir de söyleşi veren Cem Yılmaz, filmi ‘Yahşi Batı’ hakkındaki eleştirilere cevabını, “Eleştirilere filmdeki kelebek sahnesiyle cevap vermek isterim: ‘Nereye baktığın değil, ne gördüğün önemli!’ Tarihin bir köşesinde kalan cevap, şimdi ulaşmış oldu muhatabına. Eleştirilere sonradan cevap vermek daha güzel oluyor. Bu film için ‘Daha kısa olabilirdi, 10 dakikada toparlanabilirdi’ diyen biri var. Film 10 dakika da olabilirdi ama 10 dakikaya sıkıştırdığım filmi anlamayacak olanlar da var. Üstün zekâlılara film yapmıyoruz, ben de normal bir insanım” diyerek verdi. Yılmaz’ın, başkasının filminde oynayıp oynamayacağı sorusuna cevabıysa şöyle oldu: “Mümkün tabii ama kimsenin beni oyuncu olarak seçeceğini düşünmüyorum. Çünkü insanlarla çok fazla ilişkim yok. Bu da karikatür gibi bir şey. ‘Neredeydin?’ sorusuna ‘Red Kit bardaydık, hep sinema konuştuk’ diyeceğim bir dünyam yok benim. Laf arasına ‘Çok yoğunum, oradan oraya gidiyorum’ cümlesini sıkıştırmıyorum. Ne yani civadan daha mı yoğunsun?”