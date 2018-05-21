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Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile görüntülendi; "Bir tanem" şarkısını mırıldandı

Defne Samyeli bu sözler üzerine gülmeye başladı

21 Mayıs 2018 13:39

Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli görüntülendi. Bir muhabirin “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri üzerine Yılmaz, söz-müziği Cengiz İmren’e ait, İbrahim Tatlıses’in söylediği ‘Bitanem’i mırıldandı.

İkili, Akatlar’daki bir restorandan çıkarken poz verdi.

Cem Yılmaz muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” sözleri üzerine söz-müziği Cengiz İmren’e ait, İbrahim Tatlıses’in söylediği ‘Bitanem’i mırıldandı: “Bir tanem deli gibi severim seni ben/Gözüm gibi severim seni ben/Başıma taç ederim bir tanem” dedi. 

Defne Samyeli bu sözler üzerine gülmeye başladı. Çift daha sonra oyuncu Ozan Güven’in Etiler’deki evine gitti.
 

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