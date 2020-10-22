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Cem Yılmaz'dan takipçisinin "reklam" eleştirisine yanıt: Evet kardeşim çözdün, bütün sırrı bozdun

22 Ekim 2020 17:09

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları için ücret almadan moral toplantıları ve söyleşilere katılma teklifinde bulunmasının ardından bir takipçisinden "reklam" iması geldi. Yılmaz, takipçisinin tweetini RT ederek, ironik bir dille "Evet kardeşim çözdün işi bütün sırrı bozdun" dedi.   

Cem Yılmaz, Koronavirüs pandemisi nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için ücretsiz moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini açıkladı. Ünlü komedyen, bu konuda Sağlık Bakanlığı'na bir öneride bulundu. Yılmaz, bu önerisinden sonra kendisine gelen eleştirileri sosyal medya sayfasına taşıyarak, "Sanıyorum bu kadarı yeter. Siz bildiğiniz gibi yapın kardeşim. Teşekkürler" dedi.

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Cem Yılmaz, "Abi yeni film mi geliyor, nedir bu PR?" yorumunu yapan bir takipçisinin de tweetini hesabında paylaşarak, "Evet kardeşim, çözdün işi. Bütün sırrı bozdun. Bütün dünyada pandemi yüzünden sinema üretimi durmuşken, sinema salonları kapanmışken evet, bildin. Yeni film geliyor. Bak bu da PR'ı..." yanıtını verdi.

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