Cem Yılmaz: Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca beni çok mutlu eden haberler verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık çalışanlarına moral vermek için ücretsiz etkinlikler düzenleme talebine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldiğini sosyal medyadan açıkladı. Yılmaz "Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi" dedi.

Cem Yılmaz, Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır mücadele eden sağlık çalışanları için moral toplantıları ve söyleyişiler yapabileceğini ifade etmiş ve bu önerisi için Sağlık Bakanlığı'ndan destek beklemişti. Yılma şu paylaşımda bulunmuştu:

"Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim."

Cem Yılmaz yaptığı çağrıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan cevap geldiğini bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'den şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Sağlık Bakanımız @drfahrettinkoca Bugün dile getirdiğim düşünce ile ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum .Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz Umudum bu"