Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, “Rustem Batum Sohbetleri” adlı programa katıldı. Cem Yılmaz, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü sorulması üzerine, “Olan biteni evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yılmaz, hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret'ten dava açılan Metin Akpınar ile ilgili olarak da, "Koca çınar Metin Akpınar, elinde kaşarlı tostla adliye koridorlarındaydı. Yani şimdi bu oldu mu?" dedi.

Yılmaz ayrıca, “Başka ne düşüneyim. Çünkü elimde gerçekten dediğin gibi en yalın hali ile, evinde oturan bir vatandaş olarak, kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz, “Vatandaşın bu insanlara neden düşman olduğunun” sorusuna da, "Bu, ‘Cem Yılmaz İlluminaticiymiş' gibi bir şey oluyor. Bu onun komik olmayan versiyonu. Çok trajik. Bu iş geldi, bir sınıra dayandı gibi. Bir netice çıkacak gibi" diye yanıt verdi.

Cem Yılmaz'dan "Botuna Sedat Peker'i mi Bilal Erdoğan'ı mı alırsın?" sorusuna yanıt

Öte yandan Batum, Yılmaz'a "Atlantik'te gidiyorsun, o lüks yolcu gemilerinden birinde? Muazzam bir fırtına çıkıyor, Titanic gibi, gemi batıyor. Zifiri karanlık, dev dalgalar var. Sende bir tane küçük lastik bir bot yakalıyorsun. Ama iki kişilik bot. biniyorsun, can havliyle kendine gelmeye çalışıyorsun. Dalgalar kocaman falan. Bir bakıyorsun böyle, karanlıkta iki kişi yüzüyor bota doğru. Yaklaşıyorlar bir bakıyorsun ki solda Sedat Peker, sağda Bilal Erdoğan var" sorusunu yöneltti. Cem Yılmaz soruya gülerek, "Hemen bottan atlarım, dibe doğru yüzerim" cevabını verdi. Rüstem Batum bunun üzerine, "Bunu düşünüyordum, doğru cevap bu" dedi.

Enver Aysever ile Cem Yılma arasında gerginlik; "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim…"

Bu arada Cem Yılmaz, Rüstem Batum'a yönelik imalarla dolu bir yorum yapan Enver Aysever'e "Sizi ciddiyete davet edecektim vazgeçtim… Ne garip bir adam. Şu yazdığını 12 yaşında çocuk tenezzül edip yazmaz. Var sen de böyle ol" diye yazdı.

Aysever söz konusu paylaşımını sildi.

"Rüstem beyle aranızda halledin bunları"

Enver Aysever ikinci bir paylaşımında Cem Yılmaz'a, "Sevgili @CMYLMZ siz Türkiye’nin en etkili ve ünlü kişisisiniz. Yetmez Ama Evet diyen ve herkesi hedefe koyan Rüstem Beye eğer haklı diyorsanız varsın öyle olsun. Zaman size de acı yaşatmaz umarım" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ise "Ben Türkiyenin en etkili ve ünlü kişisi değilim Enver bey. Sıradan bir insanım. Normal insana hasret kaldık. Ben bari normal olayım. Rüstem beyle aranızda halledin bunları" şeklinde karşılık verdi.