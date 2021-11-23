Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a cevap: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum

Metin Akpınar'ın katıldığı bir televizyon programında kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt veren Cem Yılmaz, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, usta oyuncu Metin Akpınar’ın ‘Candaş Tolga Işık’la Az Önce Konuştum’ programındaki sözlerine yanıt verdi.

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lüzumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum” ifadelerini kullandı.

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"Aktör kumaşı zayıf"

Metin Akpınar, programda sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında şu yorumu yapmıştı:

“Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan.”