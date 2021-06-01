Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması için dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı. Cem Yılmaz avukatı aracılığı ile mahkemeye dilekçe sundu. Yılmaz'ın dilekçesinde, Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın Türk lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi.

Mahkeme delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)