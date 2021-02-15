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Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Bu içerik sahte

"Buna inanan olmayacağını bilmekle beraber ben buradan duyurayım"

15 Şubat 2021 16:45

Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, kendisine atfedilen sözlerle 'Koronavirüs'ten nasıl para kazanılacağına' ilişkin sahte bir içerik oluşturulduğunu söyleyerek kamuoyunu dolandırıcılık girişimine karşı uyardı.

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