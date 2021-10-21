Cem Yılmaz'dan aşı karşıtlarına: Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi, çipi koyacaksam ona koyarım

Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlarının öne sürdüğü 'çip' iddialarına esprili bir dille yanıt verdi. Pfizer'a ait Viagra ilacını hatırlatan Yılmaz, "Çipi koyacaksam ben ona koyarım" diye konuştu.

Gazeteci ve televizyon programcısı Nilay Örnek’in "Nasıl olunur" adlı podcast yayınına konuk olan Yılmaz, aşı karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi. Kendisi de iki doz Biontech aşısı olan komedyen, yayında şu ifadeleri kullandı:

“Aşı olun diyorsun ‘Pfizer içine neler koymuştur, sen biliyor musun?’ diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor.”