Cem Yılmaz’dan 30 Ağustos paylaşımı: Fikri hür, vicdanı hür insanlar, bayramınız kutlu olsun

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bu yıl 98'incisi kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir kutlama mesajı paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü komedyen ''Fikri hür, vicdanı hür insanlar, bayramınız kutlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz şöyle yazdı:

''Dostlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık yolunda emek veren, ter döken, hayatını kaybeden, bu dünyadan göçüp gitmiş tüm büyüklerimizi, saygıyla, hürmetle analım. Fikri hür, vicdanı hür insanlar, bayramınız kutlu olsun.''

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