İşte siyasilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

98 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle kısıtlamalar getirdiği 30 Ağustos bu yıl önlemlerle kutlanıyor.

İşte siyasilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları:

Erdoğan: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan paylaşımına dün yayımlanan 30 Ağustos mesajının linkini de ekledi.

Kılıçdaroğlu: Güzel cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel videolu bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Güzel cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve demokrasiyle taçlandıracağız" düşüncesini dile getirdi.

İyi Parti lideri Akşener: O mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video paylaşarak şu sözleri yazdı:

Vatanımıza ve özgürlüğümüze göz dikenlere karşı verilen o büyük mücadeleyi ve o mücadelenin mimarı mavi gözlü bozkurtumuzu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. #30AğustosZaferBayramımız kutlu olsun! Ne Mutlu Türküm diyene!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 30 Ağustos için yayınladığı mesajında, "Umut ediyorum ki; gelecek nesillerimiz milli mücadeleyi ve büyük zaferi bu şuur ile hakiki manada anlarlarsa coğrafyamız üzerindeki emperyalist emeller hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir" dedi.

"98 yıl önce bugün, kahraman ordumuzun 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' parolasını şiar edinmesi sonucunda büyük imkansızlıklara rağmen, emperyalizme şiddetli bir tokat indirilmiştir" ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Bu zafer kendi içerisinde birçok önemli mana barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir milletin asıl gücünü oluşturan şeyin topundan tankından önce imanlı evlatlarının olduğu gerçeğidir" dedi.

Davutoğlu: Tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kişisel sosyal medya hesabından Zafer Bayramı'nda şu mesajı yayımladı:

"İstiklal Mücadelesini, 30 Ağustos zaferiyle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyorum."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mücadelemize devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, "Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" diyerek kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı için şu paylaşımı yaptı:

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