Cem Yılmaz: Bizim için çok muhteşem bir film oldu

'Ali Baba ve 7 Cüceler'i Eskişehir'deki gösterimi öncesinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, "Bu kardeşinizin aktivitelerinde çok keskin uçlar oluyor. Yani 'Muhteşem bir film' ile 'Derhal bırak git sinemayı' gibi. Bunların hangisi doğru derseniz bizim için tabi ki de çok muhteşem bir şey oldu" dedi.

Cem Yılmaz, 13 Kasım'da vizyona giren yeni filmi 'Ali Baba ve 7 Cüceler'i Eskişehir'de seyircilerle birlikte izledi.

Eskişehir Espark Alışveriş Merkezi'ndeki Cinemaximum'da Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrol oynadığı 'Ali Baba ve 7 Cüceler Filmi'nin özel gösterimi yapıldı.

Gösterime Cem Yılmaz ile aralarında Çetin Altay ve Irina Ivkina'nın da bulunduğu oyuncular katıldı.

Film gösterimi öncesinde salonu dolduran izleyicilere zaman zaman esprili konuşmalar yapan Cem Yılmaz filmin hedefinin insanları güldürmek olduğunu söyledi. Yılmaz şöyle devam etti:

"Bir sene önce başladığımız maceranın neticesini izleyeceğiz şimdi. Cuma günü vizyona girdiğinde birçok filmden, birçok sanat eserinden farklı olarak bu kardeşinizin aktivitelerinde biliyorsunuz çok keskin uçlar oluyor. Yani 'Muhteşem bir film' ile 'Derhal bırak git sinemayı' gibi. Bunların hangisi doğru derseniz bizim için tabi ki de çok muhteşem bir şey oldu. Biz o noktada görüyoruz. Şaka bir tarafa filmin bir amacı var, bir hedefi var elbette ki. O hedef de biraz gülebilmek. Çok zor şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz. Yalnızca ekonomik anlamda değil. Elbette ki zevkler ve renkler tartışılmaz ama bir tür eğlence anlayışını hizmet eden ürünler veriyorum. Kah sahnede tek başıma çıktığım zaman, kah filmlerde. Bu film biracık daha bizim eskilerde beraber paylaştığımız komedi macera türünde bir film oldu."

Gençliğin tanımı

Cem Yılmaz, filmin özel gösterimi için Eskişehir'i tercih etmesiyle ilgili olarak da "Eskişehir'in bizim için çok önemi var, buradaki genç kitlenin. Genç olmakta mana; açık, zihni fazla bulanık olmayan, parlak fikirleri olan insanların olduğu yer olarak düşünüyoruz. Onun için sizinle olmayı tercih ettim" dedi.

Cem Yılmaz ve beraberindeki oyuncular, konuşmaların ardından salonun arka sıralarında oturarak 'Ali Baba ve 7 Cüceler' filmini izledi.