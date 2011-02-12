T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz: Biz futbolu FB' de gördük

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, ünlü şovmen Cem Yılmaz ile yemekte bir araya geldi.

12 Şubat 2011 02:00

T24 - Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, ünlü şovmen Cem Yılmaz ile yemekte bir araya geldi.

F.Bahçeli futbolcular Cem Yılmaz'la yemekte / 2

Çengelköy Rigel Restorant'da gerçekleştirilen organizasyona, Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Ali Yıldırım, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman ile yardımcıları, idari menajer Hasan Çetinkaya ve futbolcuların yanı ünlü şovmen Cem Yılmaz ile yapımcı Acun Ilıcalı da katıldı. Yaptığı espirilerle yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara neşeli anlar yaşatan Cem Yılmaz, futbolcularla uzun süre sohbet etti.

F.Bahçeli futbolcular Cem Yılmaz'la yemekte / 4

Oldukça keyfili geçen yemekte bir konuşma yapan Cem Yılmaz, Fenerbahçe'nin ligde yenemeyeceği takımın olmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin Pazartesi günü Kayserispor karşısında çok önemli bir maça çıkacağını ifade eden Cem Yılmaz, "Kayseri maçı Fenerbahçemizin ligdeki yolunu gösterecek. Bu maçı kazandığımız zaman ligdeki yol, bizim için düz yol olacak. Fenerbahçe'nin ligde yenemeyeceği takım yok. Trabzonspor maçını izledim. Ordaki mücadelenizi gördüm. Herkes çok iyi mücadele etti. Kayserispor karşısında da aynı mücadeleyi göstermeliyiz" dedi.

Fenerbahçe sevgisini dile getiren Cem Yılmaz, "Biz futbolu Fenerbahçe'de gördük, Fenerbahçe'de sevdik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından asbaşkanlardan Murat Özaydınlı, günün anısına Cem Yılmaz'a plaket verirken, Fenerbahçe Kartı hediye etti.

Yemeğin ardından Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla objektiflere poz verdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24