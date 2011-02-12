Cem Yılmaz: Biz futbolu FB' de gördük

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Çengelköy Rigel Restorant'da gerçekleştirilen organizasyona, Fenerbahçe Kulübü asbaşkanlarından Murat Özaydınlı, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyelerinden Ali Yıldırım, sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman ile yardımcıları, idari menajer Hasan Çetinkaya ve futbolcuların yanı ünlü şovmen Cem Yılmaz ile yapımcı Acun Ilıcalı da katıldı. Yaptığı espirilerle yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara neşeli anlar yaşatan Cem Yılmaz, futbolcularla uzun süre sohbet etti.Oldukça keyfili geçen yemekte bir konuşma yapan Cem Yılmaz, Fenerbahçe'nin ligde yenemeyeceği takımın olmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin Pazartesi günü Kayserispor karşısında çok önemli bir maça çıkacağını ifade eden Cem Yılmaz, "Kayseri maçı Fenerbahçemizin ligdeki yolunu gösterecek. Bu maçı kazandığımız zaman ligdeki yol, bizim için düz yol olacak. Fenerbahçe'nin ligde yenemeyeceği takım yok. Trabzonspor maçını izledim. Ordaki mücadelenizi gördüm. Herkes çok iyi mücadele etti. Kayserispor karşısında da aynı mücadeleyi göstermeliyiz" dedi.Fenerbahçe sevgisini dile getiren Cem Yılmaz, "Biz futbolu Fenerbahçe'de gördük, Fenerbahçe'de sevdik" diye konuştu.Konuşmanın ardından asbaşkanlardan Murat Özaydınlı, günün anısına Cem Yılmaz'a plaket verirken, Fenerbahçe Kartı hediye etti.Yemeğin ardından Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla objektiflere poz verdi.