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Yaşam

CEM YILMAZ, BİFO'YU YENİDEN YÖNETECEK İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 23:40

-CEM YILMAZ, BİFO'YU YENİDEN YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Cem Yılmaz, geçen yılki başarılı performansının gördüğü büyük ilgi üzerine Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasını (BİFO) yeniden yöneteceği özel konserin provalarına devam ediyor. İstinye'deki Borusan Oto binasında gerçekleştirilen çalışmalarda Cem Yılmaz, esprileriyle orkestra üyelerini ve izleyenleri güldürdü. Basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmayan Yılmaz, provanın ardından salondan ayrıldı. Cem Yılmaz'ın ikinci kez konuk şef olarak yer alacağı BİFO ''Özel Konseri'', 10 Mart Perşembe akşamı Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.  Borusan Holding'in, genç yeteneklerin yurt dışındaki müzik eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği konserde, BİFO, Mozart'ın ''23. Piyano Konçertosu'' ve ''Senfoni No. 25'' ile ''Senfoni No. 40''tan bölümler seslendirecek. Ayrıca Cemal Reşit Rey'in ''Türkiye'', Rossini'nin ''Wilhelm Tell Uvertürü'', Strauss'un ''Perpetum Mobile'', Beethoven'in ''5. Senfoni'' ve Dvorak'ın ''9. Senfoni'' ile ''Yeni Dünyadan'' gibi eserleri de sunulacak. Borusan müzik bursunu iki yıl önce kazanan ve müzik eğitimine Köln Müzik Okulunda devam eden piyanist Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu, özel konserde solist olarak yer alacak. Cem Yılmaz'ın ilk kez 9 Şubat 2010'da BİFO'yu bin 750 seyircinin karşısında yönettiği özel konserden, 277 bin TL gelir elde edilmişti. 

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