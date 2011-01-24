-CEM YILMAZ BİFO'YU YENİDEN YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Komedyen Cem Yılmaz'ın geçen yılki başarılı performansının gördüğü büyük ilgi üzerine Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı (BİFO) yeniden yöneteceği ''Özel Konser''in biletleri, 10 Şubatta satışa çıkacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen ve Cem Yılmaz'ın bu yıl yine orkestra şefliği yapacağı ''Özel Konser''lerden elde edilen gelirle, klasik müzik alanında genç yeteneklerin yurt dışında eğitim görmelerine olanak sağlanıyor. 10 Mart akşamı gerçekleştirilecek ''Özel Konser''in biletleri, 10 Şubat Perşembe gününden itibaren Biletix'ten satışa sunulacak. Cem Yılmaz'ın BİFO'yu yöneteceği konserin bilet fiyatları 50 ile 500 TL arasında değişecek. 65 yaş üstü, öğretim görevlisi ve öğrenciler biletlere yüzde 10 indirimli sahip olabilecek. BİFO Klasik Kart sahipleri, konser biletleri genel satışa çıkmadan önce 5-6 Şubat tarihlerinde yüzde 10 indirimli olarak bilet satın alabilecek. Borusan Holding, ''Özel Konser''leri düzenleyerek Türkiye'nin adını dünyada duyuracak uluslararası sanatçıların yetişmesini destekliyor. Cem Yılmaz'ın ilk kez 9 Şubat 2010'da BİFO'yu bin 750 seyircinin karşısında yönettiği ''Özel Konser''den toplam 277 bin TL gelir elde edilmişti. Borusan Kocabıyık Vakfı'nın bu konserden sağladığı fonla eğitim olanağı sağladığı genç yetenekler arasında, Nihat Ağdaç, Vedat Okulmuş, Mürsel Yavuz, Çağdaş Özkan, Sıtkı Kandemir Basmacıoğlu, Mustafa Arda Cabaloğlu da bulunuyor Borusan Holding'in ''Özel Konser''lerinde BİFO'yu 2006 yılında Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, 2007 yılında Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2008 yılında ise Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yönetmişti.