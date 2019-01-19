Cem Yılmaz: Benim yerimde olursan bakarsın…

Komedyen, yapımcı, yönetmen, oyuncu Cem Yılmaz, kendisine stand-up gösterilerini televizyon kanallarında yayınlatmaması tavsiyesinde bulunan bir takipçisine, “Benim yerimde olursan bakarsın” cevabını verdi.

Serkan Çetin isimli Twitter kullanıcısı, Yılmaz’a, “Sizin yerinizde olsam kanallarda stand-up showlarımı yayınlatmam. Şu an TV8’de var kırpıla kırpıla kuşa dönmüş” diye yazdı. Yılmaz da bunun üzerine şu cevabı verdi:

“Benim yerimde olursan bakarsın, benim yaptıgım yanlışları yapmamam dileğiyle iyi uykular.”