Cem Yılmaz Avustralyalı sevgilisi ile oğlunu tanıştırdı

Cem Yılmaz, önceki gün 41’inci yaşını kutladı. Ünlü komedyen, ofisindeki doğum günü kutlamasında Avustralyalı sevgilisi ile minik oğlu Kemal’i de tanıştırdı.

Yılmaz’ın Levent’teki ofisinde yapılan kutlamaya katılanlar arasında Ferzan Özpetek, Tülin Özen, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu ve Cengiz Bozkurt da vardı.

Gün boyunca ofise hediye yağarken, gazetecilerin kapıda beklemesine sinirlenen Cem Yılmaz balkona çıkıp “Ne bu? Bundan sonra böyle mi olacak?” diye tepki gösterdi. Kutlamanın ardından oğlunu aracına götüren Yılmaz, yöneltilen soruları da “Ben böyle şeylere alışkın değilim” diyerek yanıtsız bıraktı.

41. yaş kutlaması, Karaköy’deki Unter adlı mekânda devam etti. Buradaki partiye Şener Şen, Ayşen Gruda, Yavuz Turgul, Biricik Suden- Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Zafer Algöz ve Sinan Çetin de katıldı.

Yeni sevgilisini arkadaşlarıyla tek tek tanıştıran Cem Yılmaz, partinin ardından onunla birlikte Nişantaşı’ndaki Zihni Bar’a geçti. İkili, mekânda Beren Saat-Kenan Doğulu çiftiyle bir araya geldi.

Bir ara elinde iPad’iyle ofisin balkonuna çıkan Cem Yılmaz’ın yeni sevgilisi, objektifleri fark edince içeriye döndü.