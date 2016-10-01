Cem Yılmaz: Atatürk'ün evinden selamlar, tam zamanında Selanik'e ulaştık...

Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar" sözleri tartışılırken Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret etti. Yılmaz ziyaretine ilişkin kişisel Twitter hesabından Atatürk'ün balmumundan yapılmış heykelinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

Selanik'ten Atatürk'ün evinden selamlar...Tam zamanında Selanik'e ulaştık...Ne Mutlu Bize ... pic.twitter.com/zUq22fopBQ — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 30 Eylül 2016