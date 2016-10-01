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Kültür-Sanat

Cem Yılmaz: Atatürk'ün evinden selamlar, tam zamanında Selanik'e ulaştık...

Cem Yılmaz'ın kardeşi Can Yılmaz da "Gezimizin en güzel vakitleri, Atamızın doğduğu evi ziyaret ettik... #selanik" mesajıyla Cem Yılmaz'la fotoğrafını paylaştı

01 Ekim 2016 13:24

Cem Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan'ı bize zafer diye yutturmaya çalıştılar" sözleri tartışılırken Atatürk'ün Selanik'teki evini ziyaret etti. Yılmaz ziyaretine ilişkin kişisel Twitter hesabından Atatürk'ün balmumundan yapılmış heykelinin bulunduğu fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

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Cem YılmazAtatürkSelanikCem Yılmaz dan Atatürk mesajı
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