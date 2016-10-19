Cem Yılmaz: Aşka inanmıyorum

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaz aylarında aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şallı'yla ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Yılmaz, Ebru Şallı ile yaşadığı aşk hakkındaki sorulara "Ben aşka inanmıyorum" şeklinde cevap verdi.

Yaz aşkı olarak kaldı

Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yaz aylarında önce Çeşme’de birlikte görüntülenmiş, ardından güzel manken tatiline Bodrum’da Cem Yılmaz’ın yazlığının hemen yanında bulunan bir otelde devam etmişti. Hatta Cem Yılmaz gittikleri bir gece kulübünde Şallı’nın gözlerinin içine bakarak şarkı bile söylemişti.

"Ateş et ve unut"

Cem Yılmaz'ın söylediği Mustafa Sandal'ın şarkısında, "Hakkımızda hayırlısı yok", "Ateş et ve unut. Arkanı dön ve git", "Öylece güle güle" gibi ifadeler yer alıyor.

"Aşka inanmıyorum"

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrollerini paylaştığı 'İkimizin Yerine' isimli sinema filminin galasına katıldı. Yılmaz, gazetecilerin Ebru Şallı ile yaşadığı aşk hakkındaki soruları üzerine, “Ben aşka inanmıyorum” diye konuştu.

"Maksadını aştı"

Yılmaz bu sözünün hemen akabinde Mustafa Sandal'ın ‘Ateş Et ve Unut' şarkısını söylemeye başlayınca tepki çekti. Yılmaz'ın bu davranışı galaya katılan kadınlar tarafından, “Argo bir espriydi. Maksadını aştı” denildi. Ebru Şallı'nın bu gelişmeler üzerine nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Sessiz kalmayı tercih etmişti

Cem Yılmaz, Ebru Şallı’yla sık sık birlikte görüntülenmesine rağmen aşk yaşadıkları iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.