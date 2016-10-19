T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Yılmaz: Aşka inanmıyorum

Yılmaz gazetecilerin sorusu üzerine "Ben aşka inanmıyorum" şeklinde cevap verdi

19 Ekim 2016 17:55

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaz aylarında aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Şallı'yla ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı. Yılmaz, Ebru Şallı ile yaşadığı aşk hakkındaki sorulara "Ben aşka inanmıyorum" şeklinde cevap verdi. 

Yaz aşkı olarak kaldı

Cem Yılmaz ve Ebru Şallı yaz aylarında önce Çeşme’de birlikte görüntülenmiş, ardından güzel manken tatiline Bodrum’da Cem Yılmaz’ın yazlığının hemen yanında bulunan bir otelde devam etmişti. Hatta Cem Yılmaz gittikleri bir gece kulübünde Şallı’nın gözlerinin içine bakarak şarkı bile söylemişti.

"Ateş et ve unut"

Cem Yılmaz'ın söylediği Mustafa Sandal'ın şarkısında, "Hakkımızda hayırlısı yok", "Ateş et ve unut. Arkanı dön ve git", "Öylece güle güle" gibi ifadeler yer alıyor.

"Aşka inanmıyorum"

Komedyen Cem Yılmaz, önceki akşam Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrollerini paylaştığı 'İkimizin Yerine' isimli sinema filminin galasına katıldı. Yılmaz, gazetecilerin Ebru Şallı ile yaşadığı aşk hakkındaki soruları üzerine, “Ben aşka inanmıyorum” diye konuştu.

"Maksadını aştı"

Yılmaz bu sözünün hemen akabinde Mustafa Sandal'ın ‘Ateş Et ve Unut' şarkısını söylemeye başlayınca tepki çekti. Yılmaz'ın bu davranışı galaya katılan kadınlar tarafından, “Argo bir espriydi. Maksadını aştı” denildi. Ebru Şallı'nın bu gelişmeler üzerine nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

Sessiz kalmayı tercih etmişti

Cem Yılmaz, Ebru Şallı’yla  sık sık birlikte görüntülenmesine rağmen aşk yaşadıkları  iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

 

ETİKETLER

Cem YılmazEbru ŞallıMustafa SandalAteş Et ve Unut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24