Cem Yılmaz aradığı kadını Twitter’a yazdı

T24 - Sosyal medyayı kullanmadığı için eleştirilen komedyen Cem Yılmaz, aradığı kadında istediği özellikleri Twitter’a yazdı.



Twitter’de yazmadığı gerekçesiyle eleştirilen komedyen Cem Yılmaz, kendi rekorunu kırdı.



Cem Yılmaz, bir saatte tam 5 tweet attı. Yılmaz aradığı kadında istediği özellikleri de duyurdu.



Cansu Dere’den ayrıldıktan sonra kalbinin boş olduğunu belirten Yılmaz, şunları yazdı:



“Vergisi ödenmiş net 281 milyon dolar nakit, temmuz pulları yatmış 12 lüks otomobil sahibi bayan arkadaş arıyorum... Ne oldu twitter zoruna mı gitti? Yoğun istek üzerine 20 lira ve 1 pinokyo bisiklete fitim. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Sanatçı topluma örnek olmalı."



