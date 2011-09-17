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Yaşam

Cem Yılmaz aradığı kadını Twitter’a yazdı

Sosyal medyayı kullanmadığı için eleştirilen komedyen Cem Yılmaz, aradığı kadında istediği özellikleri Twitter’a yazdı.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Sosyal medyayı kullanmadığı için eleştirilen komedyen Cem Yılmaz, aradığı kadında istediği özellikleri Twitter’a yazdı.
 

Twitter’de yazmadığı gerekçesiyle eleştirilen komedyen Cem Yılmaz, kendi rekorunu kırdı.


Cem Yılmaz, bir saatte tam 5 tweet attı. Yılmaz aradığı kadında istediği özellikleri de duyurdu.


Cansu Dere’den ayrıldıktan sonra kalbinin boş olduğunu belirten Yılmaz, şunları yazdı:


“Vergisi ödenmiş net 281 milyon dolar nakit, temmuz pulları yatmış 12 lüks otomobil sahibi bayan arkadaş arıyorum... Ne oldu twitter zoruna mı gitti? Yoğun istek üzerine 20 lira ve 1 pinokyo bisiklete fitim. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Sanatçı topluma örnek olmalı."

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