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Cem Yılmaz ABD’de gösterisini 9 dakika geç bitirdi, 5 bin dolar ceza yedi

Yılmaz, 'Pek Yakında' filminin izlenmediği haberlerini de ti’ye alarak Şahan Gökbakar'a 'Abi dünyana dahil olup senden hoşlanmak istiyorum ne dersin?' diye göndermede bulundu

12 Ekim 2014 22:30

Standartcy adlı yeni gösterisiyle Amerika’da hayranlarıyla buluşan komedyen Cem Yılmaz, ceza yedi. New Jersey’de 40 bin dolara kiralanan NJ PAC Prudential Hall’ün menajeri, gösterinin belirtilen süreden 9 dakika geç bittiğini, bu nedenle salon çalışanlarının mesaiye kaldığını belirterek organizatörden 5 bin dolar istedi.

Radikal'de yer alan habere göre, New York’taki Lincoln Center Avery Fisher Hall’deki gösterinin saati ise salon çalışanlarının yemek molasına denk geldi. Yılmaz’ın sahne ekibi, salon çalışanlarının işi bırakıp yemeğe gitmesine tepki gösterdi. Organizatör yemek mesaisi için de 5 bin dolar daha ödedi.

 

Şahan Gökbakar’a imalı tweetler

 

Bu arada ABD turnesine çıkan Cem Yılmaz, ‘Pek Yakında’nın izlenmediği ve gösterisini boş salonlara oynadığı haberlerini ti’ye aldı. Şahan Gökbakar’a “Abi dünyana dahil olup senden hoşlanmak istiyorum ne dersin?” diye gönderme yapan Yılmaz, Al Pacino’ya “Sevgili Al geçen akşam Scarface’i izledim. Hiç beğenmedim. Bitmişsin” diye yazarak imalarını sürdürdü.

 

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