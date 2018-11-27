Cem Yılmaz: 75 bin liralık alışveriş yaptılar diye yazarsınız

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, önceki akşam bir alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra yemek yedi. Yılmaz, muhabirlere “Bana fiyat falan sormayın, ama siz yine yazarsınız. Böyle şeyler söylenmez“ diyerek gözlerden uzaklaştı .

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Cem Yılmaz-Defne Samyeli çifti, alışveriş yaptıktan sonra yemek yedi.



Çıkışta muhabirleri gören komedyen, “75 bin liralık alışveriş yaptılar diye yazarsınız“ sözleriyle sitem etti.



Yılmaz, muhabirlere “Bana fiyat falan sormayın, ama siz yine yazarsınız. Böyle şeyler söylenmez“ diyerek gözlerden uzaklaştı.

