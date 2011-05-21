Cem Yılmaz 4 ayda 8 milyon lira kazandı

T24 - Cem Yılmaz, TİM Maslak'ta gösteri yaptığı dört aylık dönemde; yaklaşık 95 bin kişiyi güldürdü. Elde ettiği gişe hasılatı ise 8 milyon lira civarında!





Şovlarına uzun bir ara veren Cem Yılmaz'ın dönüşü muhteşem oldu! Ünlü komedyen, TİM Maslak Show Center'da ulaşılması güç bir başarıya imza attı. 10 Ocak'ta başlayıp 13 Mayıs'ta biten gösterileri boyunca 53 kez sahneye çıktı. Her gösterisinde de 1.880 kişilik gösteri merkezinde kapalı gişe oynadı.



Her gösteride 160 bin lira

Habertürk'ün haberine göre şovmen, 'CM101MMXI Fundamentals' isimli gösterileri boyunca 95 bin hayranını gişeye çekti. Her gösteri sonrası 160 bin lira hasılat elde edildi.

Yılmaz'ın tüm gösterileri boyunca sevenlerinin gişeye bıraktığı rakam yaklaşık 8 milyon lira oldu. Günaydın'ın haberine göre, Cem Yılmaz'ın gösterileri yaz boyunca da sürecek.



Dillere dolanan espriler

Cem Yılmaz'ın gösterisindeki unutulmaz esprilerden bazıları:

* Babama "Yetenek Sizsiniz'e sen de katıl, yeteneğiniz ne diye sorarlarsa 'Cem'i yaptım' dersin" dedim...

* Film çekimleri sırasında Afyon'da peştemalleri giyip hamama girdik. Biri eli telefonda bizi çekmeye çalışıyor. "N'apıyorsunuz, burada olmaz" deyince, o da "Biz sizi her halinizle seviyoruz" dedi.