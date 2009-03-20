Cem yakalandı mı?

18 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Rusya'da yakalandığı iddia edildi



Vahşi bir cinayete kurban gittikten sonra başı vücudundan ayrı olarak Etiler’deki bir çöp konteynerinde bulunan lise öğrencisi Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğu’nun Rusya’da yakalandığı öne sürüldü



İddiaya göre, 3 Mart 2009’da işlenen cinayetten bu yana polis tarafından her yerde aranan Cem Garipoğlu, Rus makamları tarafından Türkiye’ye teslim edilecek. Emniyet yetkilileri, TVNET tarafından duyurulan haberi henüz doğrulamadı.



