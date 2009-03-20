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Yaşam

Cem yakalandı mı?

Başı kesilerek çöp konteynırına atılan liseli Münevver'in katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Rusya'da yakalandığı iddia edildi.

20 Mart 2009 02:00

18 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun Rusya'da yakalandığı iddia edildi

Vahşi bir cinayete kurban gittikten sonra başı vücudundan ayrı olarak Etiler’deki bir çöp konteynerinde bulunan lise öğrencisi Münevver Karabulut’un katil zanlısı olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğu’nun Rusya’da yakalandığı öne sürüldü

İddiaya göre, 3 Mart 2009’da işlenen cinayetten bu yana polis tarafından her yerde aranan Cem Garipoğlu, Rus makamları tarafından Türkiye’ye teslim edilecek. Emniyet yetkilileri, TVNET tarafından duyurulan haberi henüz doğrulamadı.

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