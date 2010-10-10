Cem Uzan'ın sosyetik aşkı

T24 - Paris’e kaçan işadamı Cem Uzan, sosyetenin tanınmış ailelerinden Mermerciler’in küçük kızı Derin Mermerci ile birlikte olduğu iddia edildi.



Bettina Machler ile geçen ay yollarını ayıran işadamı Cem Uzan (50) özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.



Vatan gazetesinin haberine göre; ünlü işadamı bu kez de sosyetenin gözde bekarlarından Derin Mermerci (29) ile aşk yaşıyor. Geçen salı günü Paris’te özel bir davette karşılaşan ve ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan çiftin, ayaküstü yaptıkları sohbet sonrası yakınlaştığı öne sürüldü. Bu davet sonrası hemen hemen her gün Paris’in en gözde mekanlarında başbaşa yemek yiyen çift, uzun süren sohbetler sonrası da ilişkinin startını verdi.



Yakın çevrelerinin birbirlerine çok yakıştırdığı Uzan ve Mermerci ise şimdilik ilişkileri hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. 2 çocuğunun annesi Alara Uzan Koçibey’e boşanma davası açan Cem Uzan, 1 yıl önce hakkındaki davalar yüzünden Türkiye’den gizlice kaçmış ve Fransa’ya sığınma talebinde bulunmuştu.

DİPNOT:

Derin Mermerci, Akfil Mensucat’ın sahibi merhum Mehmet Ata Mermerci ile Ender Mermerci’nin üç kızından en küçüğü.



