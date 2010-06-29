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Yaşam

Cem Uzan'ın olay fotoğrafları!

Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Uzan ile Bettina Machler katıldıkları bir partide samimi pozlar verdiler.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Uzan ile Bettina Machler'in St. Tropez'deki bir partide çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. İkili Şebnem Çapa'nın verdiği partiye katılmıştı.

Akşam gazetesinin haberine göre ünlü işletmeci Celal Çapa'nın 50'nci doğum günü eşi eşi Şebnem Çapa, St Tropez'de bir parti düzenledi. Partiye Türkiye'nin cemiyet hayatının 50 ünlüsü de davet edildi.


Gecenin ilerleyen saatlerinde Cem Hakko'nun eski eşi Betina Mahler ve Cem Uzan piste çıkıp çılgınca dansetmeye başladılar. Daha fazla dikkat çekmemek için mola veren ikilinin el ele, göz göze sohbeti sabaha kadar sürdü.


Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey gazetecilerin "eşinizin Betina Mahler ile ilişkisi varmış" sözlerine "Güldürmeyin beni" diye cevap vermişti.

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