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Cem Uzan'ın eşi Elle Decor’a kapak oldu

Cem Uzan’ın iç mimar eşi Alara Koçibey, yurtdışına çıkmadan önce Elle Decor dergisinin kasım sayısına kapak oldu.

22 Ekim 2009 03:00

Fransa’ya sığınma talebinde bulunan Cem Uzan’ın iç mimar eşi Alara Koçibey, yurtdışına çıkmadan önce Elle Decor dergisinin kasım sayısına kapak oldu.

Son olarak ağustos ayının başında Mehmet Mutlu’nun düğününde birlikte görüntülendiği eşiyle ayrıldığı iddiaları gündeme gelen Koçibey, dergide özellikle kızlık soyadının kullanılmasını istedi.

Koçibey, iç mimari projesi ve uygulaması kendisine ait olan Bebek’teki boğaz manzaralı bir dairede çekim yaptı.

Evi bir modacı ve işadamı eşi için tasarlayan Koçibey, mobilyaların çoğuna da kendisinin imza attığını belirtti

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