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Medya

Cem Uzan'dan Hürriyet'e tepki: Sıkıyorsa özür dileme

“Hürriyet gazetesi denen paçavra. Yine yalan haber yazdın benimle ilgili"

21 Ağustos 2017 15:57

Hürriyet gazetesinin, hakkında yakalama kararı bulunan firari iş adamı Cem Uzan’ın, gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisine gittiği ileri sürmesi sonrasında, Uzan sosyal medya hesabından Hürriyet’e tepki gösterdi.  Sağlıklı ve tatilde olduğunu belirten Cem Uzan, “Sıkıyorsa özür dileme” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Uzan geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti. Gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisinde aldı. Habere göre geceyi hastanede geçiren Cem Uzan'a ilaç tedavisi uygulandı. Uzan, 2005 yılında da kalp spazmı geçirmişti.

Cem Uzan’dan ilk açıklama

Cem Uzan hakkında çıkan haberlerin ardından Hürriyet Gazetesi’ni hedef aldı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Cem Uzan, “Hürriyet gazetesi denen paçavra. Yine yalan haber yazdın benimle ilgili. Beni öldürmeyi bir türlü beceremedin pislik gazete. Gayet sağlıklıyım ve tatildeyim. Sıkıyorsa özür dileme” ifadelerini kullandı.

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