T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cem Uzan'a bir darbe de Alara uzan'dan

Cem Uzan'a bir darbe de Alara uzan'dan. 144 bin TL'lik tedbir nafakayı ödemeyen Cem Uzan icraya verildi.

23 Eylül 2010 03:00

T24-  Alara Uzan, nafakasını ödemeyen Cem Uzan'ı icraya verdi.


Cem Uzan'a bir darbe de Alara uzan'dan. 144 bin TL'lik tedbir nafakayı ödemeyen Cem Uzan icraya verildi.


Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fransa’ya kaçıp iltica talebinde bulunan Cem Uzan’ın boşanma davası süren 13 yıllık eşi Alara Uzan, mahkemenin koyduğu tedbir nafakasını ödemediği gerekçesiyle eşini icraya verdi.
 
Alara Uzan’ın haciz işlemini gerçekleştirmek için muhatap bulunamadığı öğrenildi. 9 ayık nafaka bedeli olan toplam 144 bin lirayı yatırmaması halinde Cem Uzan, 3 ay hapis cezasına çarptırılacak. 


 Alara Uzan’ın, Cem Uzan’a “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle açtığı boşanma davasına dün Beykoz Aile Mahkemesi’nde devam edildi. Gizli görülen davaya Alara Uzan katılmadı. Mahkeme, taraflara son kez delillerini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24