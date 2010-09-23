T24- Alara Uzan, nafakasını ödemeyen Cem Uzan'ı icraya verdi.







Cem Uzan'a bir darbe de Alara uzan'dan. 144 bin TL'lik tedbir nafakayı ödemeyen Cem Uzan icraya verildi.



Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının ardından Fransa’ya kaçıp iltica talebinde bulunan Cem Uzan’ın boşanma davası süren 13 yıllık eşi Alara Uzan, mahkemenin koyduğu tedbir nafakasını ödemediği gerekçesiyle eşini icraya verdi.



Alara Uzan’ın haciz işlemini gerçekleştirmek için muhatap bulunamadığı öğrenildi. 9 ayık nafaka bedeli olan toplam 144 bin lirayı yatırmaması halinde Cem Uzan, 3 ay hapis cezasına çarptırılacak.





Alara Uzan’ın, Cem Uzan’a “şiddetli geçimsizlik” nedeniyle açtığı boşanma davasına dün Beykoz Aile Mahkemesi’nde devam edildi. Gizli görülen davaya Alara Uzan katılmadı. Mahkeme, taraflara son kez delillerini bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.





