Cem Uzan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

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Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi, "vergi hukukuna muhalefet" suçundan yargılanan ve aralarında Cem Uzan'ın da bulunduğu 5 sanığı, 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.Nisan ayında İmar Bankası ile ilgili bir dava çerçevesinde Cem Uzan, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 23 yıl hapis ve 33 bin 750 TL adli para cezasına mahkûm edilmişti.Aynı ay içerisinde Cem Uzan ile Türkiye arasında 2006'dan bu yana süren Libananco davasında da karar aşamasına yaklaşılmış, Uzan davadaki tazminat talebini yüzde 500 arttırarak 100 milyar dolara çıkarmıştı.