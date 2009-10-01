Cem Uzan Türkiye’yi terk etti

Babası Kemal Uzan, kardeşi Hakan Uzan ve amcası Yavuz Uzan’dan sonra Cem Uzan da Türkiye’yi terk etti. Uzan’ın Beykoz Çubuklu’daki villası da boş...

Bir dönem medyadan bankacılığa kadar birçok farklı işkolunda faaliyet gösteren ve büyük bir servetin sahibi olan Uzan ailesinin erkekleri hapis cezası korkusuyla birer birer ülkeyi terk ediyor. Babası Kemal Uzan, kardeşi Hakan Uzan ve amcası Yavuz Uzan’dan sonra Genç Parti Genel Başkanı, işadamı Cem Uzan da eşi Alara Uzan ve çocuklarıyla birlikte Türkiye’yi terk etti.

Aileye yakın bir kaynak, yurtdışına çıkış yasağı bulunan ve birkaç gündür kaçtığı yönünde haberler yayımlanan Cem Uzan’ın Türkiye’den ayrıldığını belirtti.

Tahkimde dava kaybetti

Bir süre önce tahkimde Polonya’daki Cementownia Nowa Huta ve Polski Energetyka Holding Sa adlı iki şirketiyle ilgili davayı kaybeden Cem Uzan, villasının havuzundaki özel bölmede sakladığı Telsim kontör kartlarıyla ilgili davada da hapis cezasına çarptırılmıştı. Uzan’ın yine tahkimde Türkiye aleyhine açtığı Libananco davası ise devam ediyor.

Cezaevi tehlikesi ortaya çıktı

Ceza davasında sona gelindiği ve Yargıtay kararı onarsa hapse girecek olan Uzan’ın, Libananco davasını izleyemeyeceği, davayı dışarıdan daha kolay takip edebileceği düşüncesiyle yurtdışına kaçmaya karar verdiği öğrenildi.

Cem Uzan’ın avukatı Şaylan Çığgın ise, müvekkilinin nerede olduğuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini belirterek, “Müvekkilimin hukuki durumuyla ilgili hiçbir sorunu yok. Bir hafta içinde konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunacağız” dedi.

Çalışanlara 2 aydır maaş yok

İsmini açıklamak istemeyen Uzan’ın korumalarından bir kişi de şu bilgileri verdi:

“Cem Uzan iki aydır Çubuklu’daki evinde değil. Ne yanında çalışanlar ne de avukatları Uzan’ın nereye gittiğini biliyor.

Yakın adamlarından aldığımız bilgiye göre Uzan, iki ay önce yanına yakın korumasını alarak ‘bir haftalığına Antalya’ya tatile gidiyorum’ diyerek ikametinden ayrıldı. İki aydır da kendisinden haber alınamıyor. Yanında götürdüğü söylenen koruma ise İstanbul’da yalnız görülmüş. Yakın adamlarının kendilerine ulaşılmasın diye telefonlarını kapattıkları söyleniyor. Biz de kimseye ulaşamıyoruz. Halen Cem Uzan’ın yanında çalışan arkadaşlarımıza iki aydır maaş ödenmedi.”

Önce Meis, sonra Ürdün

Bir iddiaya göre, Cem Uzan, tatili için gittiği Antalya’dan bir tekneyle Meis adasına, oradan da büyük bir yatla Ürdün’e gitti.

Cem Uzan, Boğaz manzaralı 10 adet süper lüks villanın bulunduğu Güven Sazak Villaları’nda oturuyordu. Sitenin sahilde kalan kısmı ağaçlarla kaplı olduğu için villalar dışarıdan görünmüyor. Girişteki kulübede bulunan güvenlik görevlileri Cem Uzan’ın yaklaşık 6 yıldır kiracı olarak villalardan birinde kaldığını söyledi. Görevlilerden birisi şu bilgileri verdi:

“Cem Uzan son birkaç yıldır zamanının çoğunu villasında geçiriyordu. Ara sıra davetler, yemekler ya da özel işleri için dışarı çıkardı. Villada eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. Bir çocuk bakıcısı ile hizmetçinin yanı sıra birkaç koruma da villada kalıyordu. Uzan’ın koyu film camlı iki, üç otomobili vardı. Ramazan ayından beri Uzan ailesinden villaya gelen giden olmadı. Çocuk bakıcısı, hizmetçi ve korumalar da gitti. Şu anda villada kimse kalmıyor.”

Kontör davasında sona gelindi

Cem Uzan, Beykoz’daki evinin havuzuna inşa ettirdiği gizli bölmede sakladığı Telsim’e ait 3 milyon 596 bin adet kontör kartı nedeniyle yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 10 Ocak 2005 tarihli iddianameyle açılan ve 4.5 yıl süren davada “emniyeti suiistimal” suçlamasıyla yargılanan Cem Uzan 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya şu anda Yargıtay’da bulunuyor. Eğer cezası onanırsa, Uzan hapse girecek.

Yurtdışına çıkışı yasak

Cem Uzan’ın, babası Kemal Uzan, kardeşleri Murat Hakan Uzan ve Ayşegül Uzan (Akay), amcaları Yavuz Uzan ve Bahattin Uzan’ın da aralarında bulunduğu 33 sanıkla birlikte “suç işlemek için örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak”, “zimmet”, “dolandırıcılık” ve “devlete karşı dolandırıcılık” suçlarından İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması ise devam ediyor. Uzan’ın bu mahkeme tarafından verilmiş yurtdışına çıkış yasağı var. Uzan’ın avukatları sağlık gerekçeleri göstererek, Uzan’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını istemiş, mahkeme de bu talebi reddetmişti.

6 yıl 3 aydır kaçaklar

Cem Uzan, yaklaşık bir ay önce yanına yakın korumasını da alarak “Bir haftalığına Antalya’ya tatile gittiğini” söyleyerek evinden ayrıldı. Cem Uzan’ın Ege veya Akdeniz’den, Lübnan’da bulunduğu tahmin edilen babası Kemal ve kardeşi Hakan Uzan’ın yanına gittiği sanılıyor. Cem Uzan’la birlikte eşi Alara Uzan ve çocuklarının da gittiği belirtiliyor. Ürdün’de olduğu söylenen kardeşi Hakan Uzan da ikinci eşi Özlem Uzan’la birlikte ülkeyi terk etmişti. Hakan Uzan’la babası Kemal Uzan, 2003 yılının haziran ayında yurtdışına kaçmış, bir süre sonra da Hakan Uzan’ın eşi Özlem Uzan onlara katılmıştı. Uzanların ailecek kaçak durumda olup da bunca zamandır yakalanamaması, Hakan Uzan’ın okul arkadaşı olan ve Türkiye’ye gelişinde çiftliklerinde ağırladıkları Ürdün Kralı Abdullah’ın desteğine bağlanıyor. Çünkü bir devlet desteği sağlanmadan ailece bunca zamandır kaçmanın mümkün olamayacağı belirtiliyor.

‘Sağlık nedeniyle İstanbul dışında’

Cem Uzan’ın dün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması vardı. TMSF tarafından 2003’te el konulan İmar Bankası’nın hileli iflasına neden oldukları iddiasıyla 48 kişiyle birlikte yargılanan Cem Uzan’ın avukatı Şaylan Çığgın müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle İstanbul dışında olduğunu söyledi. Çığgın, “Cem Uzan, bir sağlık sorunu nedeniyle İstanbul dışında bulunmaktadır. Bu nedenle hazır bulunduramadık. Gelecek celse hazır bulunduracağız” dedi.

Mahkeme heyeti, çağrıya rağmen gelmeyen Cem Uzan’ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın ifadelerinin gelecek celsede alınmasına karar verdi. Kemal Uzan’ın yurtdışı adresinin yeniden saptanması için Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.