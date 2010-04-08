Cem Uzan Paris'te dans gecelerinde

T24-

Cem Uzan birkaç yıl öncesine kadar milyarlarca dolarlık şirketlerin sahibi, Türkiye'nin en zengin adamlarından biriydi. 2002 seçimlerinde şaşılacak ölçüde oy aldı.



2003 yılında İmar Bankası'na el konulmasıyla başlayan süreç, onun iş dünyasında sonu oldu. Bütün şirketlerine TMSF tarafından el konuldu. Kardeşi Hakan Uzan ile babası Kemal Uzan yurtdışına kaçtı. Hayli iddialı girdiği 2007 seçimlerinde hüsrana uğradı.





Hakkında "zimmet", "çete", "dolandırıcılık", "sahtecilik" suçlarından çok sayıda dava açıldı. İki davası karara bağlanarak hapis cezası aldı. Şirketlerini geri alabilmek için Türkiye aleyhine milyarlarca dolarlık dava açtı. Ancak henüz bir sonuç elde edemedi.





2009 yılında uzun süre ortalıkta görünmedi. Partiyi bıraktı. Ekim ayında Fransa'ya gittiği ve siyasi sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıkınca, yeniden Türkiye nin gündemine oturdu. Fransa ya kaçtığının anlaşılmasından sonra hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.



KARDEŞİ DE 7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Aile hayatı da sarsılan işadamının 12 yıllık eşi Alara Uzan, boşanmak için mahkemeye başvurdu. 22 Mart'ta ise Libananco adı verilen dava Paris'te görülmeye başlandı. Libananco şirketinin el konulan ÇEAŞ ve Kepez Elektrik hisselerinde zarara uğradığı gerekçesiyle Türkiye den 20 milyar dolar tazminat talep ettiği davada Cem Uzan ın yanı sıra, 7 yıldır ortalıkta görülmeyen kardeşi Hakan Uzan da ortaya çıktı ve davada ifade verdi.





Bir insanın ömrü boyunca başına gelecekleri birkaç yıl içinde yaşayan Cem Uzan, Libananco davasının görülmesinden sonra geçtiğimiz günlerde; sinema, müzik ve moda yıldızlarını ağırlayan, erotik şovların sergilendiği Paris'in en tanınmış gece kulübü VIP Room Theater'da boy gösterdi. Habertürk'ün eriştiği görüntülerde Uzan, pistte iki kadınla umarsızca dans ederken görülüyor.







KLASİK BEYAZ GÖMLEĞİYLE PİSTTE



Kendisiyle özdeşleşen beyaz gömleğinin kollarını yine kıvırmış olan Uzan, yalnız değil. Genç bir kadınla oldukça samimi bir şekilde dans ediyor, onunla şakalaşıyor. Ardından başka bir kadının kollarında göze çarpıyor. Dansına devam ediyor. Uzan'ın ikinci kadınla dansının daha da samimi olduğu görülüyor. Danslarına erotizm de katan ikilinin, kulübün büyülü atmosferine kendilerini kaptırdıkları her hallerinden belli oluyor. Uzan'ın yüzünden gülücük eksik olmuyor. Görüntülerde bembeyaz saçlarıyla tanıdık bir isim de dikkat çekiyor. Bu isim, bir zamanlar partisinde genel başkan yardımcılığı yapan ve Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanan Emin Şirin.



CEM UZAN KİMDİR?

1960 yılında Adapazarı'nda doğan Cem Uzan, 1987 yılında Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı olan StarTV'yi kurdu. İlk evliliğini Şebnem Berker, ikinci evliliğini ise Alara Koçibey ile yaptı. İlk evliliğinden Kemal ve Dilara, ikinci evliliğinden Emre Renç ve Yasemin Paris adlı iki çocuğu dünyaya geldi. 2002'de siyasete atılıp Genç Parti'yi kuran Cem Uzan, aynı yıl katıldığı seçimlerde yüzde 7.2 oy oranıyla büyük sürpriz yaptı. 2003 yılında ilki İmar Bankası olmak üzere aile şirketlerine el konulmasıyla başlayan süreçte Uzan'ın bütün mal varlığına el konuldu. Hakkında çok sayıda dava açıldı. Ekim 2009'da Fransa'ya giderek siyasi sığınma talebinde bulundu. Geçtiğimiz ay eşi kendisine boşanma davası açtı.



EMİN ŞİRİN KİMDİR?

Mısır İskenderiye doğumlu olan Emin Şirin, yaklaşık 10 yıl süreyle gazeteci Nazlı Ilıcak'la evli kaldı. AK Parti'den TBMM'ye giren Emin Şirin, 22. dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Çok sayıda parti değiştiren Şirin, Cem Uzan'ın kurduğu Genç Parti'ye katıldı. Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Şirin, Ekim 2009'da partisindeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.



VIP Room Theater: Ünlü isimlerin uğrak yeri

Paris'in en ünlü gece kulüplerinden biri olan VIP Room Theater, dünya sosyetesinin de uğrak yerlerinden biri. Adı gibi sadece çok önemli insanların buluşma ve eğlenme mekânı. 2 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan mekan, erotik şovlarıyla da ünlü.