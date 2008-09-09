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Politika

Cem Uzan, olanları anlamaya çalışıyor

GP Genel Başkanı Cem Uzan, Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği için mahkemenin verdiği cezaya çok şaşırdı. Uzan cezanın ne olduğunu anlayamadı.

09 Eylül 2008 03:00

Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece, bir rehber eşliğinde ''öfke kontrol sistemi'' programına katılma ile ''öfke kontrolü'' ve ''kişisel gelişim'' konularında 5 yayın okuma cezasına çarptırılmasına şaşırdığı bildirildi.

Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın, yaptığı açıklamada, Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından hukuk danışmanları olarak Cem Uzan'a gerekli bilgileri aktardıklarını söyledi.

“Ben ne yapacağım?”

Cem Uzan'a ilginç ceza

Cem Uzan'ın, dava sonunda ceza almamayı beklediğini ifade eden Çığgın, ''Kendisi de ne olduğunu anlayamadı. Bize 'cezayı anlamadım. Ne yapacağım ben' diye sordu. Bizler de onu netleştirmeye çalışıyoruz. Cezanın üzerinde çalışıyoruz'' dedi.

Çığgın, cezaya itiraz etmek için 1 haftalık süreleri olduğunu, bir takım çalışma ve görüşmelerin ardından gerekirse itirazda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

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