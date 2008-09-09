Cem Uzan, olanları anlamaya çalışıyor

Cem Uzan'a ilginç ceza

Genç Parti (GP) Genel Başkanı Cem Uzan'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı mahkemece, bir rehber eşliğinde ''öfke kontrol sistemi'' programına katılma ile ''öfke kontrolü'' ve ''kişisel gelişim'' konularında 5 yayın okuma cezasına çarptırılmasına şaşırdığı bildirildi.Uzan'ın avukatı Şaylan Çığgın, yaptığı açıklamada, Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın ardından hukuk danışmanları olarak Cem Uzan'a gerekli bilgileri aktardıklarını söyledi.Cem Uzan'ın, dava sonunda ceza almamayı beklediğini ifade eden Çığgın, ''Kendisi de ne olduğunu anlayamadı. Bize 'cezayı anlamadım. Ne yapacağım ben' diye sordu. Bizler de onu netleştirmeye çalışıyoruz. Cezanın üzerinde çalışıyoruz'' dedi.Çığgın, cezaya itiraz etmek için 1 haftalık süreleri olduğunu, bir takım çalışma ve görüşmelerin ardından gerekirse itirazda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.