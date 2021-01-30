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Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu

30 Ocak 2021 12:52

ABD’li elektronik firması Motorola’nın 1,8 milyar dolar dolandırıldıkları gerekçesiyle haklarında hukuki girişimde bulunduğu Hakan Uzan ve Cem Uzan, Motorola hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakan ve Cem Uzan, dün Tribunal Judiciaire de Paris Mahkemesi’nde Motorola’ya karşı 160 milyon ABD dolarını aşan 'haksız fiil ve dolandırıcılık'tan oluşan zararların tazminatı için dava açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cem Uzan, “Bu Motorola Davası Uzan ailesinin uğradığı haksızlıkların tazminatı yolunda başlatılan İLK adımdır. Bu bir başlangıçtır. Yakın zamanda birçok yeni davayı başlatmak üzere son hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bugüne dek ailemize karşı yapılmış onlarca milyar doları asan hırsızlıkların hesabi teker teker şahıslardan ve kurumlardan sorulacaktır” ifadelerini kullandı.

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