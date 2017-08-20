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Yaşam

Cem Uzan hastanelik oldu

Uzan, Nice'de özel bir hastaneye kaldırıldı

20 Ağustos 2017 22:48

Hakkında yakalama kararı bulunan firari iş adamı Cem Uzan, geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti.

Uzan, gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisinde aldı.

Posta gazetesinin haberine göre, Uzan geçen hafta eşiyle Monaco'ya tatile gitti. Gece şiddetli göğüs ağrısı başlayınca soluğu Nice kentindeki Lenval De Jour Hastanesi'nin acil servisinde aldı. Geceyi hastanede geçiren Cem Uzan'a ilaç tedavisi uygulandı. Uzan, 2005 yılında da kalp spazmı geçirmişti. 

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