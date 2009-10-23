Cem Uzan firarda, Alara kapakta!

Alara Uzan ya da şu sıralar sıklıkla kullandığı soyadıyla Alara Koçibey, bir dergiye kapak oldu.



Eşi Cem Uzan, Paris’te spor yaparken görüntülenen Koçibey, iki gün önce Nişantaşı’nda bir cafe çıkışı görüldü. Koçibey, Elle Decor’a iç mimarisi kendine ait Bebek’teki bir daireyi anlattı.



Ünlü rallici Renç Koçibey’in kızı Alara Koçibey, cemiyet hayatının en tanınmış içmimarlarından. Ayrıca Cem Uzan’ın eşi, çocuklarının annesi. şu sıralar ismini sıkça duymamızın tek nedeni bunlar değil elbette.



Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası siyasetçi kimliğiyle Fransa’ya sığınma talebinde bulunan Cem Uzan yurtdışına kaçınca, o da ortadan kayboldu. Uzan iki kez Paris’te görüntülendi.



Son olarak ağustos ayının başında, Mehmet Mutlu’nun düğününde eşiyle birlikte görüntülenen Alara Koçibey, Elle Decor dergisinin kapağında karşımıza çıktı! Derginin ekim-kasım özel sayısına yine ‘Koçibey’ soyadıyla röportaj veren Alara Hanım, iç mimari projesi ve uygulaması kendisine ait Bebek’teki bir daireyi anlattı.

Yaklaşık 150 yıllık eski bir yığma yapı olan bu ev, Bebek’in Boğaz’a bakan en karakteristik apartmanlarından. 3,5 metre yüksekliğindeki duvarları arasında, klasik tipte orijinal kapılarını, balık sırtı parkelerini ve Fransız stili giyotin pencerelerini saklayan ev, bir salon, bir yemek odası, iki yatak odası, iki banyo, bir giyinme odası, bir mutfak (Bebek Koru’suna açılan terasıyla) ve yemek alanından Boğaz manzarasına uzanan ikinci bir terasa sahip.

Kısa süre önce, yaklaşık üç aylık renovasyonla tamamen değişen evin iç mimari projesi ve uygulaması Alara Koçibey’e ait. Genel olarak koyu renk tonlarının kullanıldığı evde, parkelerde koyu maun cila, duvarlar ve doğramalarda ise antrasit rengini görüyoruz. Ayrıca ayna, kristal ve dore, lame gibi vurgular da atmosferin denge tamamlayıcıları arasında.



Mobilyaları Dao tasarladı



Daire eski bir apartmanda bulunduğu için Koçibey, projede daha çok dekorasyonla ilgili çözümlere ağırlık verdiğini söylüyor: “Genel kullanım alanlarını tamamen soyup, yeni kişiliğinde tekrar giydirdik. Apartmanın konumu ve yapı karakteri klasik bir dilde olduğu için, mekanda modern mobilyaları yine klasik kumaşlar ve aksesuvarlarla karıştırdık.”



Ev sahibesinin bir moda profesyoneli olmasından ve renk hareketliliğini sevmesi nedeniyle Koçibey, mekanda, farklı desenlere sahip doku kullanmaya özen göstermiş. “Mekanları büyütmek ve ferah göstermek için vazgeçilmez aracım ayna” diyen Koçibey, yemek odasında bir duvarı, zeminden tavana ayna ile kaplamış. Bir başka duvara ise yine silme ayna kaplı kapaklara sahip, gömme bir dolap kurgulamış. Evdeki kimi mobilyaların tasarımı da Koçibey’e ait.



Devam eden projeleri



Dergiye göre Alara Koçibey’in halen devam eden projeleri arasında, Caddebostan’da Polat ınşaat’a ait, beş apartmanlık bir sitedeki daire içleri, genel kullanım mekanları ve sosyal tesisler bulunuyor. Aynı zamanda Vaniköy, Ulus ve Yenikoy’deki konut projelerini sürdüren Koçibey, ilk şubesi Akmerkez’de açılacak bir ıtalyan fastfood zincirinin genel konseptini oluşturuyor. Ulus’ta Uyanoğlu ınşaat’ın Lotus Evleri bünyesinde bulunan spa ve fitness projesini de devam ettiriyor.